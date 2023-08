União Africana suspende Níger e expressa reservas sobre intervenção armada

A União Africana (UA) suspendeu o Níger, que sofreu um golpe de Estado no final de julho, e manifestou reservas sobre uma possível intervenção militar para restabelecer a ordem constitucional no país, segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira (22) pelo bloco regional.

O Conselho de Paz e Segurança da UA (CPS), reunido em 14 de agosto, decidiu "suspender imediatamente a participação da República do Níger de todas as atividades da UA e dos seus órgãos e instituições até o efetivo restabelecimento da ordem constitucional no país", afirma o documento publicado uma semana após o encontro.

No comunicado da UA, o CPS também "toma nota da decisão" da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) de "implantar uma força" no Níger, mas pede uma "avaliação das implicações econômicas, sociais e de segurança" dessa implantação.