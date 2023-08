Treze jihadistas morrem em bombardeios na Síria, diz ONG

Pelo menos 13 combatentes jihadistas antirregime morreram na madrugada de domingo para segunda-feira (21) por bombardeios aéreos russos no último grande bastião rebelde do noroeste da Síria, indicou uma ONG.

Vários outros combatentes ficaram feridos, de acordo com esta ONG com sede no Reino Unido, que dispõe de uma vasta rede de informantes na Síria.

A Rússia é a principal apoiadora do presidente Bashar Al-Assad e intervém militarmente na Síria desde 2015.

O grupo Hay'at Tahrir al-Sham frequentemente realiza ataques contra as forças do regime sírio no noroeste do país.

O último bastião da oposição armada ao regime compreende uma grande parte da província de Idlib e territórios limítrofes das províncias de Aleppo, Hama e Latakia.

O Hay'at Tahrir al-Sham, que surgiu do ex-braço local da Al-Qaeda, é o principal grupo ativo nesses territórios, onde estão presentes outras facções rebeldes menos influentes, apoiadas em diversos níveis pela Turquia.

A região de Idlib está sob um cessar-fogo negociado pela Rússia e Turquia após uma ofensiva do regime em março de 2020.