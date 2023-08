Três chaves para o sucesso surpreendente de Daniel Noboa nas presidenciais do Equador

O milionário de direita Daniel Noboa, praticamente desconhecido na política, surpreendeu ao ficar em segundo lugar nas eleições de domingo e disputará a Presidência do Equador com a primeira colocada, a esquerdista Luisa González.

A receita para sua ascensão meteórica: as redes sociais como TikTok e a desenvoltura no único debate entre os candidatos à Presidência, no qual foi o único a se apresentar usando colete à prova de balas, cinco dias após o assassinato do candidato Fernando Villavicencio, que era o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele aparecia atrás nas pesquisas, mas bastou uma semana para o filho do magnata dos setores bananeiro e da navegação Álvaro Noboa Pontón atrair, silenciosamente, 24% dos votos e garantir uma vaga na disputa pelo poder com Luisa González (33% dos votos) no segundo turno destas atípicas eleições gerais antecipadas.