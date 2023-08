Taiwan critica China e Nicarágua por expulsão do Parlacen

Na segunda-feira, o plenário do Parlacen aprovou a entrada da China como observador permanente em detrimento de Taiwan. O anúncio foi bem recebido por Pequim.

"Isso mostra, mais uma vez, que a adesão ao princípio de Uma Só China é uma onda inevitável, a aspiração do povo e uma tendência que não pode ser contida", disse o porta-voz do Ministério chinês das Relações Exteriores, Wang Wenbin.

O Ministério taiwanês respondeu que deixaria este órgão para "salvaguardar" sua soberania e "dignidade" nacional.

"A ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua quer se tornar um peão da China", criticou, em um comunicado divulgado nesta terça.

"China e Nicarágua são conhecidos por serem dois países autoritários (...) Este é um ataque não apenas a Taiwan, mas também ao lado global dos países democráticos", enfatizou seu porta-voz em conversa com a imprensa.

Dentro do Parlacen, apenas a Guatemala mantém sua aliança tradicional com Taiwan, após a mudança de lealdade de El Salvador, República Dominicana, Panamá e as já mencionadas Honduras e Nicarágua. A ilha governada democraticamente tem apenas 13 aliados oficiais no mundo, incluindo Belize e Paraguai.