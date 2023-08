Serena Williams dá à luz segunda filha

Serena Williams deu à luz sua segunda filha, anunciou seu marido nesta terça-feira (22), acrescentando que ambos estão "felizes e saudáveis" depois do difícil parto do primeira filha da estrela do tênis, em que sua vida ficou em risco.

"Estou grato em informar que nossa casa está fechada com o amor: uma menina recém-nascida feliz e saudável e uma mãe feliz e saudável", postou no Instagram seu marido, o fundador do Reddit, Alexis Ohanian, com uma foto sua ao lado de uma radiante Serena abraçando as duas filhas.

Dirigindo-se a sua esposa de 41 anos, o empresário disse ainda que "ela me deu outro presente incomparável - você é a GMOAT", acrescentando a letra M (de 'mother', 'mãe' em português) à sigla GOAT ('Greatest of all time', 'Maior de todos os tempos' em português).