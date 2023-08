Rússia afirma ter destruído navios militares ucranianos no Mar Negro

A Rússia afirmou, nesta terça-feira (22), que destruiu dois navios militares ucranianos no Mar Negro, um terreno de hostilidades crescentes entre os dois lados desde que a Rússia se retirou do acordo de exportação de grãos.

A Ucrânia intensificou os ataques a navios e posições russas na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, enquanto a Rússia bombardeou repetidamente a infraestrutura portuária rival no Mar Negro e no rio Danúbio.

As águas desse mar se tornaram um foco de conflito desde a retirada de Moscou, em meados de julho, de um acordo patrocinado pela ONU e pela Turquia para facilitar as exportações de grãos ucranianos.

As regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia também são alvos regulares de fogo de artilharia ou ataques armados.

O prefeito de Moscou, Serguei Sobianin, disse que um aparelho foi derrubado na área de Krasnogorsk, cerca de 20 km ao noroeste do Kremlin, e o segundo na área de Chastsy, quase 50 km ao sudoeste do centro da capital.

Na região russa de Briansk, na fronteira com a Ucrânia, a defesa aérea interceptou dois drones, que caíram sem provocar vítimas, anunciaram as autoridades de Moscou.

A intensificação dos ataques de Kiev contra zonas inimigas acontece de modo paralelo à contraofensiva iniciada em junho para tentar recuperar o território ocupado pela Rússia, que avança mais lento que o previsto.

As autoridades ucranianas anunciaram na segunda-feira que recuperaram três quilômetros quadrados perto de Bakhmut, no leste do país, e que não houve "mudanças significativas" na frente de batalha no sul.

Em uma viagem surpresa pela Europa para pedir mais ajuda ao país, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, desembarcou na Grécia na segunda-feira, depois de visitar Suécia, Holanda e Dinamarca.

As autoridades gregas apresentaram a proposta de treinar pilotos ucranianos nos caças F-16, informou Zelensky.

A Ucrânia celebrou, na semana passada, a decisão dos Estados Unidos de autorizar que Dinamarca e Holanda enviem para Kiev 61 caças F-16, após o treinamento dos pilotos ucranianos.

O treinamento organizado por uma coalizão de 11 nações deve começar ainda em agosto e as autoridades estão confiantes de que os pilotos estarão preparados no início de 2024.

A autorização para o envio dos aviões, muito aguardada por Kiev, provocou uma advertência de Moscou. O chanceler russo, Serguei Lavrov, disse que o Kremlin consideraria os F-16 uma ameaça "nuclear" por sua capacidade de transportar armas atômicas.

bur-rma-jnd/dbh-sag/mb/fp/aa