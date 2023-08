Rodney Gorham, um pioneiro da comunicação cérebro-máquinas

"Espero que isto melhore a vida de outras pessoas", diz Rodney Gorham sobre o implante cerebral que já mudou sua própria existência, em uma mensagem escrita por ele em uma tela, selecionando letras com os olhos e clicando nas palavras com o pensamento.

O stentrode é um stent de oito milímetros de diâmetro que é inserido no cérebro, pela veia jugular, para detectar atividade neuronal. Está conectado a uma pequena caixa, que funciona como receptor e transmissor, localizada sob a pele, na altura do peito.

"Pensava em clicar e levavam uns dois segundos e meio para o clique acontecer. Agora é meio segundo", relata.

Os pacientes esforços de Rodney deram uma contribuição "monumental" para melhorar o sistema, diz Faraz.

"Acho que não estaríamos aqui se ele não tivesse se oferecido bravamente para ser um pioneiro dessa tecnologia", afirmou.

"As famílias dos pacientes comparam eles com os astronautas: como o primeiro passo na Lua, o primeiro clique do cérebro fora do laboratório (...) Estão muito orgulhosos", comenta o dr. David Putrino, que supervisiona os testes clínicos nos Estados Unidos.

Mas Putrino toma cuidado para não criar falsas esperanças.

"Selecionamos pacientes que esperam fazer avançar a ciência para os outros, e não para si mesmos", observa.

Para este médico, desenvolver implantes como o stentrode é uma questão de humanidade, mas também de saúde física, porque a doença de Charcot limita drasticamente as interações sociais.

Para os pacientes, "o mundo encolhe, o isolamento se torna dominante. Estudos recentes mostram que a solidão tem os mesmos efeitos sobre a saúde do que fumar 17 cigarros por dia".

Essa tecnologia ainda está longe de restaurar conversas reais, afirma Carolyn Gorham. Mas, para o marido, oferece "um mínimo de independência".

"Ele pode assistir a pornografia se quiser. Não é que ele goste de pornografia, não é esse o ponto. Ele pode entrar em qualquer site sem ter que pedir a ninguém. E essa liberdade é incrível", completou.

