Resgatados todos os ocupantes do teleférico parado a 350 m de altura no Paquistão

Todas as oito pessoas, entre elas seis crianças, que estavam presas em um teleférico a 350 metros de altura sobre uma região montanhosa do Paquistão, foram resgatadas, anunciaram os socorristas nesta terça-feira (22). "A operação de resgate terminou. Os dois adultos foram os últimos a serem resgatados", informou Bilal Faizi, funcionário do serviço de resgate paquistanês. A cabine do teleférico artesanal havia parado por volta das 07h locais (23h de segunda no horário de Brasília) devido a uma falha em um dos cabos. Os resgates, com helicópteros do exército e especialistas em tirolesa, começaram doze horas depois e se estenderam até a noite.

Os menores utilizavam o teleférico para ir à escola, localizada do outro lado do vale, na província de Khyber Pakhtunkhwa. Os moradores locais, que operam o teleférico, alertaram com alto-falantes os funcionários do lado oposto do vale, em uma região sem estradas nem pontes. "Um formidável trabalho em equipe do exército, serviços de resgate, autoridades locais e população", elogiou o primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, pela rede social X (antes Twitter). O primeiro resgate foi realizado com um helicóptero, que conseguiu retirar duas crianças. O helicóptero não podia chegar muito perto da cabine, pois, com o vento gerado, podia quebrar a única corrente que sustentava o teleférico. "É uma operação delicada que exige uma precisão meticulosa", disse Ur Rehman, um representante do governo local. Um soldado amarrado a um helicóptero entregou comida, água e medicamentos para as pessoas presas durante os preparativos da operação.

As manobras eram acompanhadas com ansiedade pelos habitantes da região, dos dois lados do profundo desfiladeiro. "Os parentes e as mulheres estão chorando", afirmou Abid Ur Rehman, professor de outra escola local. "Pelo amor de Deus, que nos ajudem", havia dito Gul Faraz, um dos adultos presos na cabine, em entrevista por telefone à AFP, antes dos resgates. Essas cabines artesanais, que funcionam com cabos, ou mesmo com simples cordas, são comuns no Paquistão para conectar aldeias isoladas em áreas montanhosas.