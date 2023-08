Quatro das oito pessoas presas em teleférico no Paquistão são resgatadas

Helicópteros do exército e especialistas em tirolesa resgataram nesta terça-feira (22) quatro crianças, das oito pessoas que ficaram suspensas em um teleférico artesanal sobre uma região montanhosa no noroeste do Paquistão.

"Quatro estudantes foram resgatados", anunciou Tanveer Ur Rehman, um representante do governo regional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Especialistas em tirolesa, militares especializados e operadores do teleférico estão nos auxiliando nas operações de resgate", acrescentou.