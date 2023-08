Putin não vai à reunião do Brics por conta de mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não vai comparecer pessoalmente à reunião do Brics, que iniciou nesta terça-feira, 22, por conta de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional expedido contra ele em março deste ano por rapto de crianças da Ucrânia.

Putin vai participar apenas de forma remota da cúpula com Brasil, Índia, China e África do Sul, que acontece em Johanesburgo. Líderes dos cinco países vão se reunir para discutir uma possível expansão do bloco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais de 20 nações se inscreveram para ingressar no bloco, de acordo com autoridades sul-africanas, incluindo Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan, estará na cúpula, assim como o presidente iraniano, Ebrahim Raisi.