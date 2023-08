Presidente do governo espanhol considera beijo em Jenni Hermoso 'gesto inaceitável'

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, considerou, nesta terça-feira (22), como um "gesto inaceitável" o beijo que o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, deu na jogadora Jenni Hermoso, julgando as desculpas do dirigente como "insuficientes".

Ao cumprimentar a campeã do mundo após receber sua medalha, Rubiales deu um beijo na boca da jogadora, para a surpresa de todos, inclusive da própria Hermoso.

"Nem eu esperava", declarou a espanhola à rádio Cope após a partida, acrescentando que "foi a efusão do momento" e "que não há mais nada ali".

A jogadora já havia aparecido em um vídeo que mostra a comemoração da equipe no vestiário. "Não gostei, hein!", disse Hermoso rindo, no que parece ser sua resposta às piadas das companheiras.

Na segunda-feira (21), o ministro da Cultura e dos Esportes da Espanha, Miquel Iceta, qualificou o beijo como "inaceitável" e exigiu que Rubiales "desse explicações e pedisse desculpas".

Naquela mesma tarde, o presidente da RFEF se pronunciou através de um vídeo e se desculpou pela atitude.

"Há um fato que tenho que lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma magnífica relação entre ambos, assim como com outras, pelo que com certeza me equivoquei", disse o dirigente, em referência a seu beijo em Hermoso.