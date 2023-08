Petróleo cai pressionado por temores de redução da demanda chinesa

O petróleo baixou ligeiramente nesta terça-feira (22) devido a temores de uma redução na demanda da China, atenuados pelos cortes de produção da Opep+.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro perdeu 0,50%, chegando a 84,03 dólares em Londres. O West Texas Intermediate (WTI) para setembro, por sua vez, teve uma queda de 0,33%.

"As preocupações com a economia chinesa e seus efeitos sobre a demanda global continuam pressionando o mercado, mas a produção reduzida da Rússia e da Arábia Saudita está compensando no momento", explicaram os analistas da Energi Danmark. A China é o maior importador de petróleo do mundo.