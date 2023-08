Panamá julga ex-ministros do ex-presidente Martinelli por suspeita de corrupção

Vários membros do gabinete do ex-presidente panamenho, Ricardo Martinelli, começaram a ser julgados, nesta terça-feira (22), no Panamá, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro, em um escândalo que também atinge dois filhos do ex-chefe de Estado.

No total, são julgadas 21 pessoas, entre elas os ex-ministros de Obras Públicas do governo de Martinelli (2009-2014), Federico Suárez e Jaime Ford, por suposta cobrança de comissões em obras de infraestrutura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"As expectativas são as que o Ministério Público sempre teve: a condenação das pessoas que foram responsáveis pelos crimes de corrupção de servidores públicos, lavagem de dinheiro e associação criminosa", disse à imprensa o promotor anticorrupção, Aurelio Vásquez.