Nova onda de incêndios provoca duas mortes na Grécia

"Há nove frentes ativas... é uma situação semelhante à registrada em julho", disse à AFP um fonte do corpo de bombeiros, em referência a uma onda de incêndios que deixou cinco mortos no mês passado.

As chamas avançavam no nordeste do país, nas ilhas Eubeia e Kythnos, no Mar Egeu, e na região de Boeotia, ao norte de Atenas, alimentadas por mistura perigosa de ventos fortes e temperaturas de até 41 graus Celsius.

Na região de Boeotia, os bombeiros encontraram na segunda-feira o corpo de um pastor idoso. Outro cadáver foi encontrado no parque nacional de Dadia e as autoridades desconfiam que a vítima é um migrante sem documentos.

Na segunda-feira à noite, as autoridades ordenaram a evacuação do hospital de Alexandrópolis, uma cidade portuária no nordeste do país, onde as chamas avançam há quatro dias.

A Guarda Costeira anunciou a transferência de 65 pacientes para uma balsa no porto da cidade.

Na ilha Eubeia, perto da capital, os moradores foram obrigados a abandonar suas casas no município industrial de Nea Ataki, onde o fogo atingiu criações de porcos e aves.

A União Europeia anunciou o envio de duas aeronaves de combate a incêndios do Chipre e o envio de uma equipe de bombeiros da Romênia.

As condições muito secas e quentes prosseguirão até sexta-feira, segundo a meteorologia.