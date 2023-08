Nova onda de incêndios na Grécia deixa 20 mortos e milhares de evacuados

As autoridades gregas pediram, nesta terça-feira (22), a evacuação de um distrito periférico de Atenas antes do avanço de um incêndio florestal devastador, o segundo da atual temporada de verão no país, que deixou 20 mortos em dois dias.

Os bombeiros pediram aos 25 mil habitantes de Ano Liosia, a noroeste da capital grega, que abandonem suas casas, depois que vários imóveis foram incendiados no bairro vizinho de Fyli, segundo um jornalista da AFP.

Desde segunda-feira, a Grécia enfrenta uma nova onda com até 60 incêndios neste país do sul da Europa, onde as temperaturas ultrapassam os 40°C.