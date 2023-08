Mulher de 66 anos é morta após discussão sobre bandeira LGBTQIA+ em loja

Suspeito morre em tiroteio e governador repudia violência

Segundo autoridades locais, o suspeito atirador também foi morto em “encontro de força letal” com policiais após o ocorrido. A identidade do homem não foi divulgada.



“Os detetives descobriram que o suspeito fez vários comentários depreciativos sobre uma bandeira de arco-íris que estava do lado de fora da loja antes de atirar em Carleton”, disse o comunicado.



O governador da Califórnia, Gavin Newsom, demonstrou revolta com o caso em publicação nas redes sociais. “Isso é absolutamente horrível… Esse ódio nojento não tem lugar na Califórnia.”



Quem é a mulher morta após discussão sobre bandeira LGBTQIA+ nos EUA

Laura Ann Carleton, conhecida como Lauri, começou a ter contato com moda trabalhando na loja de roupas da sua família, quando era adolescente. Ela também frequentou o ArtCenter College of Design, uma universidade particular de arte em Pasadena, Califórnia, de acordo com o site da loja.

Ela e o marido foram casados por 28 anos e formaram uma família com nove filhos. O casal viajou por boa parte dos Estados Unidos, Europa e América do Sul.