'Monstro do Lago Ness': equipe usará drone e hidrofone na maior busca em 50 anos pela criatura

Neste fim de semana, no sábado, 27, e no domingo, 28, uma equipe realizará uma caçada descrita como a maior busca pelo monstro do Lago Ness desde 1972. Equipamentos de pesquisa que nunca antes foram usados no lago serão acionados nesta expedição, que contará com dezenas de voluntários.

Os voluntários serão posicionados em locais específicos ao redor do lago, mantendo-se atento a quebras na água e a movimentos "inexplicáveis". Haverá ainda uma transmissão online, com webcams com vista para pontos do lago, em que o público que assistir ao vivo poderá se juntar à busca, vigiando as águas misteriosas.

Enquanto os voluntários observam pacientemente a superfície, Alan McKenna e Dick Raynor, dois especialistas locais, usarão o navio de pesquisa Deepscan para baixar hidrofones bem abaixo da superfície do Loch e ouvir o mundo subaquático.

Após o término da observação do lago, um relatório será entregue à equipe e quaisquer possíveis descobertas serão discutidas entre a equipe. Todas as manhãs, Alan McKenna, um dos organizadores da Loch Ness Exploration’s, informará os voluntários ao vivo sobre o que procurar e como registrar as descobertas.

"É nossa esperança inspirar uma nova geração de entusiastas do Lago Ness e, ao ingressar neste relógio de superfície em grande escala, você terá uma oportunidade real de contribuir pessoalmente para esse mistério fascinante que cativou tantas pessoas de todo o mundo", disse McKenna em comunicado.