Milan estreia no Italiano com boa vitória sobre o Bologna

O time 'rossonero' abriu o placar aos 11 minutos com Olivier Giroud, que mandou a bola para as redes aproveitando passe de Tijjani Reijnders.

O Milan estreou nesta segunda-feira (21) no Campeonato Italiano com uma boa vitória sobre o Bologna por 2 a 0, fora de casa, no jogo que fechou a primeira rodada.

Aos 21 minutos, o americano Christian Pulisic, contratado junto ao Chelsea por 20 milhões de euros (R$ 108 milhões na cotação atual), fez o segundo do Milan em belo chute de fora da área, após boa tabela com Giroud.

O Bologna, que com um minuto de jogo tinha criado a primeira chance de perigo em uma bola no travessão do lateral Charalampos Lykogiannis, esboçou uma reação no segundo tempo, mas parou na boa atuação do goleiro francês Mike Maignan.

Já o Milan, após as saídas de Giroud e Pulisic (73'), quase fez o terceiro em uma tentativa do português Rafael Leão, mas seu chute saiu à esquerda do gol (89').

"Mostramos grandes coisas, mas ainda há pontos a melhorar. Nossos reforços mostraram que sabem jogar futebol. Estou muito feliz com o time", analisou em entrevista à plataforma DAZN o técnico 'rossonero', Stefano Pioli.

Ao final da primeira rodada, o Milan ocupa a 4ª posição na tabela, enquanto a liderança no saldo de gols é da Fiorentina, que no sábado goleou o Genoa por 4 a 1.