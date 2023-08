Lula fala a empresários do Brics que não deve aceitar neocolonialismo verde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, dia 22, que não vai aceitar formas de neocolonialismo verde, durante participação no Fórum Empresarial do Brics. Lula discursou diante dos demais líderes políticos do bloco e de comitivas de empresários. "Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias, sob o pretexto de proteger o meio ambiente", afirmou o petista. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O presidente não citou, mas vem reclamando de forma constante das legislações ambientais criadas na Europa, e que podem fechar mercados ao Brasil.

Segundo ele, os Brics defende um comercio global justo, previsível e equitativo. Embora negue que o Brics seja um grupo antagônico ao G7, Lula segue fazendo comparações entre os blocos e disse que, em termos econômicos, "já ultrapassamos o G7, e respondemos por 32% do PIB mundial em paridade do poder de compra". Citando dados do Fundo Monetário Internacional que preveem crescimento de 4% dos países em desenvolvimento, em 2023 e 2024, Lula disse que o "dinamismo da economia está no Sul Global" e que o "Brics é sua força motriz". Ele convocou investidores estrangeiros de países do Brics a colocarem dinheiro em projetos de infraestrutura do Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O governo planeja promover concessões, contratações diretas e Parcerias Público-Privadas. Oportunidades "Trata-se de um programa amplo, com muitas oportunidades que podem interessar aos investidores dos países do Brics", disse o presidente aos empresários de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

"Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística, com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos." O presidente destacou esforços para geração de energia verde, como solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel, e o hidrogênio verde. O "Plano de Transformação Ecológica", a ser lançado pelo governo, prevê que os serviços ambientais e ecossistêmicos sejam remunerados de forma "justa e equitativa". "A África é a região do mundo que menos emite gases do efeito estufa. Nem por isso deixa de enfrentar as consequências mais perversas do aquecimento global, como secas, inundações, incêndios e ciclones", afirmou o petista.

"Compartilhamos a responsabilidade de cuidar de florestas tropicais e preservar a biodiversidade. Temos em comum a preocupação de combater processos de desertificação." Lula voltou a defender a adoção de uma moeda do Brics, "uma unidade de conta de referência para o comércio, que não substituirá nossas moedas nacionais". Ele disse que aposta na presença do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) como ferramenta de incentivo. O banco busca parcerias com o Banco Africano de Desenvolvimento. "As necessidades de financiamento não atendidas dos países em desenvolvimento continuam muito altas. A falta de reformas substantivas das instituições financeiras tradicionais limita o volume e as modalidades de crédito dos bancos já existentes", disse Lula.