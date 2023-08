Japão iniciará despejo de água da usina nuclear de Fukushima na quinta-feira

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou que na quinta-feira (24) começará o despejo no oceano da água acumulada na usina nuclear acidentada de Fukushima, após um tratamento para remover a maioria das substâncias radioativas.

O governo solicitará à operadora da usina, a Tepco, que "se prepare para o início do despejo no oceano, com base no plano aprovado pela Autoridade de Regulação Nuclear, e que a descarga está programada para 24 de agosto, desde que as condições meteorológicas e marítimas não o impeçam", informou Kishida nesta terça-feira (22, noite de segunda em Brasília).

O Japão, com o apoio da agência reguladora da ONU, defende a segurança do despejo gradual da enorme quantidade de água acumulada na usina, mas pescadores locais e países vizinhos como a China se opõem ao plano.