Inter vence Bolívar na ida em La Paz e fica mais perto das semis da Libertadores

A partida de volta está marcada para o dia 29 de agosto, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O gol da vitória do time gaúcho foi marcado aos 16 minutos pelo equatoriano Enner Valencia.

O Inter venceu o Bolívar por 1 a 0, nesta terça-feira (22), em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores-2023, e ficou mais perto das semifinais do torneio.

Os bolivianos haviam antecipado antes do confronto que seu objetivo seria de pressionar desde os primeiros minutos, obter uma boa margem de gols no saldo e partir com tranquilidade para a partida de volta.

Aos 10 minutos, o time boliviano deu o primeiro susto com um chute de Francisco da Costa, mas o goleiro Sergio Rochet se esticou e defendeu.

O cerco do time da casa se manteve, com a conhecida estratégia de atacar os adversários aproveitando os 3.600 meros de altitude de La Paz, para mantê-los fechados em seu campo.

Mas a surpresa veio minutos depois: o equatoriano Valencia, que jogou como ponta, avançou pela direita e finalizou cruzado e a bola entrou milimetricamente para abrir o placar aos 16 minutos.

Com o resultado parcial a seu favor, o Colorado equilibrou o jogo, mas o Bolívar usou o desgaste para tentar empatar, embora a defesa do Inter tenha se mantido bem organizada e fechada.

Os bolivianos fizeram por onde para chegar ao primeiro gol, mas o Inter encontrou formas de manter o resultado a seu favor, sem se desesperar.