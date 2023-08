Iga Swiatek encabeça lista de participantes do WTA 1000 de Guadalajara

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, foi anunciada nesta terça-feira (22) como o maior destaque do WTA 1000 de Guadalajara, no México, que contará com outras seis tenistas 'top 10' e será disputado de 17 a 23 de setembro.

"Ter a número 1 do mundo não é uma conquista apenas para nós em Guadalajara, mas para toda a América Latina", disse Gustavo Santoscoy Arriaga, diretor do torneio, em entrevista coletiva.

"No final do ano, a diferença na disputa para ser a número 1 do mundo é de cerca de 300 pontos e sabemos que Guadalajara será um torneio decisivo", acrescentou Santoscoy.