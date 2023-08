Guardiola passa por cirurgia nas costas e perderá 2 jogos do City

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, perderá os próximos dois jogos da equipe, após ter sido submetido a uma cirurgia nas costas, informou o clube nesta terça-feira (22).

Guardiola sofria "há algum tempo com dores violentas nas costas e viajou a Barcelona para ser operado", explicou o City em um comunicado, no qual acrescenta que a cirurgia foi "um sucesso".

O técnico espanhol, de 52 anos, ficará em Barcelona durante sua recuperação e não estará no banco dos 'Citizens' nos próximos dois jogos do Campeonato Inglês, contra o Sheffield United, no domingo, e contra o Fulham, no dia 2 de setembro. Ele será substituído por seu auxiliar Juanma Lillo.