Grécia encontra 18 corpos carbonizados em meio a incêndios que se espalham pelo país

A descoberta perto da cidade de Alexandroupolis ocorreu enquanto centenas de bombeiros lutavam contra dezenas de incêndios florestais em todo o país impulsionados pelos ventos fortes. A polícia acionou a Equipe de Identificação de Vítimas de Desastres do país para identificar os 18 corpos, que foram encontrados perto de um barraco na área de Avantas, disse o porta-voz do corpo de bombeiros Ioannis Artopios.

Alexandroupolis fica perto da fronteira com a Turquia, ao longo de uma rota frequentemente percorrida por pessoas que fogem da pobreza e dos conflitos no Oriente Médio, Ásia e África e buscam entrar na União Europeia.

A presidente grega, Katerina Sakellaropoulou, expressou profundo pesar pelas mortes. "Devemos tomar iniciativas efetivas com urgência para garantir que essa realidade sombria não se torne a nova normalidade", disse ela em comunicado.

Avantas, como muitos locais próximos, estava sob ordens de retiradas, com alertas em grego e inglês enviados para todos os telefones celulares da região.

As chamas em Alexandroupolis também forçaram as autoridades locais a promover retiradas no hospital da cidade. Cerca de 65 dos mais de 100 pacientes do hospital foram transportados para uma balsa no porto da cidade, enquanto outros foram levados para outros hospitais no norte da Grécia.

A guarda costeira disse que barcos de patrulha e embarcações particulares retiraram mais 40 pessoas do mar das praias próximas a Alexandroupolis.

Na região da fronteira nordeste de Evros, um incêndio estava queimando a floresta em um parque nacional protegido, com imagens de satélite mostrando fumaça cobrindo grande parte do norte e oeste da Grécia.