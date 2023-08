Fundador do grupo Wagner diz trabalhar por uma África 'mais livre'

"Estamos trabalhando. A temperatura é superior a 50 graus, como nós gostamos. O grupo Wagner realiza uma missão de reconhecimento, tornando a Rússia ainda maior em todos os continentes, e a África, ainda mais livre", declarou no vídeo, compartilhado por canais do Telegram próximos do grupo paramilitar.

Até o momento, a AFP não conseguiu comprovar a autenticidade da gravação.

As imagens mostram Prigozhin com um fuzil, vestido com um uniforme militar, em meio a um local desértico. Ele não cita o país em que se encontra.

Prigozhin se apresenta no vídeo como o "pesadelo" do grupo extremista Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Pede a ajuda de voluntários que desejem entrar para o grupo para "executar as tarefas estabelecidas e que prometemos cumprir", com a divulgação de um número de telefone e e-mail de recrutamento.

As aparentes atividades do grupo Wagner na África acontecem em um momento de tensão no Níger, abalado desde julho por um golpe que derrubou o governo e instaurou uma junta militar no poder.