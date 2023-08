Federação retira cartão vermelho de Mac Allister contra Bournemouth

A Federação Inglesa de Futebol (FA) decidiu nesta terça-feira (22) retirar o cartão vermelho mostrado ao meio-campista argentino Alexis Mac Allister, do Liverpool, no jogo do último fim de semana, contra o Bournemouth, após um recurso dos 'Reds'.

Mac Allister foi expulso pelo árbitro Thomas Bramall depois de cometer uma falta dura sobre o volante do Bournemouth Ryan Christie aos 13 minutos do segundo tempo, em jogo que terminou com a vitória do Liverpool por 3 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

O técnico dos 'Reds', Jürgen Klopp, reclamou da decisão e afirmou que a ausência de Mac Alllister durante grande parte da segunda etapa deveria ser a única punição ao argentino, que ficaria fora por três jogos se o cartão vermelho fosse mantido.