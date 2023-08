Evacuados voltam para casa no Canadá à medida que clima ameno acalma incêndios

O clima mais fresco favoreceu, nesta terça-feira (22), os esforços de extinção dos incêndios florestais que castigam o oeste do Canadá, permitindo que alguns evacuados retornassem para suas casas, uma situação diferente à de outras áreas do país, onde as chamas continuam avançando.

Mais de 15 milhões de hectares, área quase equivalente ao tamanho da Grécia, foram consumidos pelo fogo no Canadá neste verão no hemisfério norte, mais que o dobro do recorde anual anterior, de 7,3 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No oeste do país, os habitantes das cidades de Kelowna e West Kelowna, na Colúmbia Britânica, finalmente conseguiram respirar aliviados.