Entenda a importância do Brics e o que está em jogo na cúpula na África do Sul

O debate sobre a entrada de novos integrantes ao Brics deve dominar a 15° cúpula do bloco, que será realizada entre os dias 22 e 24 de agosto em Durban, na África do Sul. Com postulantes de estaturas diferentes no xadrez político global como Arábia Saudita, Venezuela, Cuba, Irã e Indonésia, os países membros podem sinalizar uma posição mais clara sobre a abertura do bloco para novos integrantes. Segundo o embaixador da África do Sul para a Ásia e o Brics, Anil Sooklal, o bloco recebeu 22 pedidos de admissão, que contam com o patrocínio da China, principal interessada na expansão do Brics com o objetivo de ampliar a sua influência global e reforçar a liderança do grupo. Além de Pequim, o bloco possuí Brasil, Índia, África do Sul e Rússia como membros. Desde a fundação do Brics em 2009, a diplomacia brasileira sempre foi contra a ampliação do quadro de membros, temendo uma perda de prestígio e importância do bloco. Contudo, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai participar da sua primeira reunião do Brics neste terceiro mandato, sinalizou que defende a ampliação do bloco. "Acho importante a presença da Arábia Saudita no Brics, Emirados Árabes e Argentina também", apontou o presidente em um café da manhã com correspondentes estrangeiros no Palácio do Planalto no início de agosto. Lula também afirmou que seria favorável a entrada da Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, de quem é aliado político.

"Eu acompanho a preparação das reuniões do Brics desde a criação do bloco em 2009, ainda sem a participação da África do Sul, e acredito que está é a cúpula menos previsível desde o começo do Brics,", apontou o professor de relações internacionais da FGV-SP e colunista do Estadão, Oliver Stuenkel. O que é o Brics? Brics é um acrônimo para o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo foi criado oficialmente em 2009, quando foi realizada a primeira cúpula em Ecaterimburgo, na Rússia. Na época, a África do Sul ainda não fazia parte do bloco, mas foi incluída formalmente em 2010, quando a China conseguiu convencer os demais membros de que era importante a presença de um país africano para que o bloco argumentasse em nome do mundo em desenvolvimento. O objetivo do grupo é formar uma coalizão com as principais economias emergentes do mundo para ampliar a cooperação econômica e o desenvolvimento. Porque a China quer expandir o Brics?

Para Stuenkel, a expansão do Brics é um projeto de Xi Jinping, que quer se opor a organizações dominadas pelo Ocidente, como o G-7. "Os países do Brics cooperam muito na esfera econômica, mas divergiram até agora quando falamos de expansão", avalia o professor da FGV-SP. O colunista do Estadão opina que o aumento no número de integrantes seria um mau negócio para o Brasil porque diminuiria o prestígio e a exclusividade que o grupo oferece em seu formato atual. Além disso, vários dos países que poderiam entrar no bloco adotam uma estratégia antiocidental, contrária à posição brasileira de não-alinhamento. O especialista explica que cada membro do Brics tem poder de veto sobre a entrada de outros participantes, mas que na prática existe uma pressão. "Vetar a entrada de um novo membro tem um custo político que o Brasil não estaria disposto a pagar, se fosse o único país contra a expansão do Brics", afirma Stuenkel. O colunista do Estadão destaca que aumentar o número de participantes muda a dinâmica do grupo, que é considerado pequeno por só ter cinco membros. A Índia também tinha restrições a permitir a entrada de novos integrantes, mas informações de jornais indianos já sinalizam que Nova Délhi pode permitir a expansão do Brics em um aceno a Riad. Moscou também deve aceitar o aumento de integrantes do bloco, principalmente em meio a guerra na Ucrânia, que deixou a Rússia mais isolada na arena internacional. A África do Sul também já afirmou que aceita novos sócios.

Segundo o professor de relações internacionais da ESPM-SP e especialista em economia global, Leonardo Trevisan, é preciso entender quais serão os critérios para que a entrada no Brics seja feita. "São países muito diferentes que querem entrar. A Arábia Saudita com toda a sua pujança de petróleo não é igual a Cuba, então os critérios precisam ser estabelecidos", apontou Trevisan. "Se expandir demais o número de sócios de qualquer bloco o valor do título cai", acrescenta o professor. Em artigo publicado no Estadão, o presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (IRICE) e ex-embaixador do Brasil em Londres (1994-1999) e Washington (1999-2004), Rubens Barbosa, afirmou que a expansão do bloco prejudicaria o Brasil. "O Brasil é o único país do Brics com padrão de votação diferenciado na questão da Ucrânia. Num clube de dez ou quinze membros que votam exatamente como a China e Rússia em questões como direitos humanos, democracia e a guerra na Ucrânia, o Brasil vai ficar ainda mais isolado dentro do grupo", sinalizou o diplomata. "Caso haja incorporação desse grande número de países, não restará ao Brasil alternativa senão deixar o grupo para manter sua posição de independência e afirmar uma posição de liderança no Sul", acrescentou Barbosa.