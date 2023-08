Correísmo será a primeira força no Congresso do Equador

O partido Revolución Ciudadana, do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017), deve se manter como a primeira força no Congresso do Equador, mas sem ter maioria, segundo projeções baseadas nos resultados preliminares já divulgados das eleições gerais antecipadas de domingo.

O correísmo, que irá ao segundo turno presidencial com a candidata Luisa González, alcançaria pelo menos 50 dos 137 assentos na unicameral Assembleia Nacional, o que o coloca como a força com mais cadeiras.

Pierina Correa, irmã do ex-presidente e ex-deputada, estimou que o correísmo poderia ter até 57 deputados, superando os 49 que teve na Assembleia dissolvida em maio pelo presidente direitista Guillermo Lasso para encerrar uma "grave crise política".