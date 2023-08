Coreia do Norte retoma voos internacionais após três anos

O primeiro voo comercial internacional da Coreia do Norte chegou nesta terça-feira (22) a Pequim, no momento em que Pyongyang flexibiliza o bloqueio de suas fronteiras decretado pela pandemia de covid-19.

A Coreia do Norte fechou suas fronteiras no início de 2020 em resposta ao vírus e, até as últimas semanas, não demonstrou sinais de abertura.

No mês passado, autoridades chinesas e russas compareceram a um grande desfile militar em Pyongyang e, na semana passada, uma delegação de atletas norte-coreanos foi autorizada a participar de uma competição de taekwondo no Cazaquistão.