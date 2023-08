Comunicado do Business Wire :Wemade Co., Ltd.

A "Loja de Trocas de Lingote de Ouro do Goblin de Ouro" estará aberta até 11 de setembro. Os usuários poderão trazer "Lingote de Ouro de Mir" obtido da caça de monstros para o "Aniversário de 2 Anos do Goblin de Ouro" da NPC, localizado em cada grande cidade para trocar por vários itens como Armas Secundárias e Brincos de Nível II, "Pedra de Aprimoramento do Dragão Divino Lendário" e "Crachá de Dragão do Aniversário de 2 Anos".

Além disto, o evento "Bênção do Dragão Divino" dará aos usuários outra oportunidade de combinar itens do mais alto grau de suas tentativas anteriores de combinação. E os usuários poderão obter itens como "Caixa de Aprimoramento de Constituição Lendária" e "Caixa de Material de Promoção Lendária" do evento "Presença de 14 Dias do Goblin de Ouro do Aniversário de 2 Anos" até 18 de setembro.

O evento "Presente Surpresa do Dragão Divino" estará disponível por três dias a partir de 26 de agosto. Os usuários poderão obter "Pílula de Vigor", "Baú de Presentes Surpresa do Dragão Divino" e muito mais ao fazer login durante os horários designados.

E o novo conteúdo de guerra "Altar do Dragão Negro" foi adicionado ao Servidor de Dominação do MIR4. Os usuários poderão desfrutar de emocionante conteúdo PvP, enquanto defendem o "Altar do Dragão Negro" construído no "Labirinto da Dominação", "Vale do Dragão Negro" e "Torre do Dragão Negro" de outros clãs. Ao defender o altar com sucesso, a defesa irá receber poderosos benefícios de clã que aumentam o EVA, Poder Antidemônio e Precisão, baseado onde o altar está construído.

De Minha Batalha à Nossa Guerra! Informações detalhadas sobre o MIR4 podem ser encontradas em seu site oficial.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.