Comunicado do Business Wire :PPG

A PPG (NYSE: PPG) anunciou hoje a Limitless (PPG1091-3) como a sua Cor do Ano de 2024. Essa tonalidade contemporânea de bege cor de mel oferece possibilidades infinitas de design e estilo para ambientes interiores e exteriores residenciais e comerciais, produtos de consumo e aplicações industriais. Suave, sofisticada e calmante, a Limitless reflete uma mudança nas preferências do consumidor a cores mais calorosas e menos saturadas para tudo, desde automóveis a elementos arquitetônicos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230822199484/pt/ This PPG contemporary honey beige shade offers infinite design and styling possibilities for residential, commercial exteriors and industrial applications. (Photo: Business Wire)

Junto com esse tom distintivo, os especialistas de cores globais da PPG curaram uma paleta de cores composta de mais de 40 tonalidades complementares, organizada em três paletas de cores distintas ou "volumes". O primeiro volume apresenta cores suaves e aterradas; o segundo inclui verdes terrosos, florais e azuis energizantes; e o terceiro é uma linda mistura de cores divertidas e dramáticas. A Limitless, quando combinada com as cores dessas paletas, dá uma sensação calorosa e calmante, porém também altamente selecionada e elegante. Conjuntamente, a coleção conta a história abrangente de como as tendências culturais estão mudando em direção ao otimismo, à criatividade e à introspecção. "A Limitless é ousada o suficiente para servir como cor principal e primária, mas tem a essência de um neutro para atuar em um papel secundário", afirmou Ashley McCollum, gerente de marketing da PPG e especialista global de cores em Revestimentos Arquitetônicos. "No espaço de arquitetura, antecipamos que se tornará rapidamente um dos mais novos tons neutros devido à sua versatilidade". A Limitless funciona tanto com tons quentes quanto frios, como brancos sombreados, tons pastéis delicados, neutros terrosos, tons suaves de joias e matizes ousadas e brilhantes. A cor também combina bem com os populares tons preto e cobre metálico, e acabamentos em prata e bronze. "Em todo o mundo, estamos vendo um movimento que vai de tons mais frios e profundamente saturados para tons mais claros e mais calorosos de vermelhos, amarelos e beges", afirmou Vanessa Peterson, líder global de estilo de cor da PPG em Revestimentos Industriais. "Para os designers de produtos que estão buscando diferenciar e abraçar as tonalidades mais suaves da moda, a Limitless tem infinitas aplicações para dar um ar de modernidade, passando de refinado a divertido". A previsão de cores da PPG é um processo abrangente, cobrindo uma grande variedade de segmentos e regiões de uso final. Para criar a coleção de 2024, a equipe de estilo de cores da PPG avaliou as dinâmicas sociais, culturais e políticas que estão influenciando as tendências em cada região do mundo.

"O que descobrimos em nosso workshop anual foi um entusiasmo entre os consumidores para encontrar conforto em meio ao mundo caótico, uma vontade de se libertar das convenções e um foco crescente em criatividade, bem-estar e realização", afirmou McCollum. "Do ponto de vista das cores, esses sentimentos cultivam uma afeição por cores estabilizadoras e calmantes com vibe boa". NOTA DO EDITOR:Para imagens e mais informações sobre as tendências das cores em 2024 da PPG, acesse news.ppg.com/2024ColorTrends. Para mais informações sobre a influência da Limitless no design industrial e para assistir a um vídeo curto que conta a história da cor do ano através das experiências de uma jovem embarcando em uma jornada de crescimento e autodescoberta, acesse https://www.ppgindustrialcoatings.com/en-US/coty2024.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD® Na PPG (NYSE:PPG), trabalhamos todos os dias para desenvolver e oferecer as tintas, os revestimentos e os materiais especializados nos quais nossos clientes confiam há 140 anos. Com dedicação e criatividade, solucionamos os maiores desafios dos nossos clientes, atuando em estreita colaboração para encontrar o caminho certo a seguir. Com sede em Pittsburgh, operamos e inovamos em mais de 70 países e relatamos vendas líquidas de US$ 17,7 bilhões em 2022. Atendemos a clientes dos setores de construção, produtos de consumo, indústria e transporte nos mercados convencionais e de reposição. Para saber mais, acesse www.ppg.com. Ologo da PPG e We protect and beautify the world são marcas comerciais registradas da PPG Industries Ohio, Inc.