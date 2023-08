Cinco chaves para entender a vitória avassaladora de Arévalo na Guatemala

Bernardo Arévalo conquistou com 58% dos votos a presidência da Guatemala, favorecido pelo descontentamento dos cidadãos com a elite governante, acusada de corrupção. Seguem abaixo as cinco chaves para entender a vitória avassaladora do social-democrata contra a ex-primeira-dama Sandra Torres, quando, há apenas dois meses, ele era praticamente desconhecido. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Redes de corrupção tomaram as instituições do Estado há décadas. A Guatemala está entre os 30 países mais corruptos do mundo, segundo a ONG Transparência Internacional. Pagamentos de propinas ou contratos públicos superfaturados são comuns e raramente os culpados são julgados e condenados. Enquanto isso, 10 milhões de guatemaltecos (cerca de 60% da população) vivem na pobreza. A falta de trabalho e oportunidades, somada à violência, leva dezenas de milhares de pessoas a emigrar anualmente para os Estados Unidos. O candidato do partido Semilla beneficiou-se do fato de ser filho do presidente Juan José Arévalo (1945-1951), estadista que criou o sistema de seguro social guatemalteco e defendeu a liberdade de expressão. "Arévalo é uma nova esperança", porque Sandra Torres "nos levava para o mesmo e para o pior", disse à AFP Mónica Molina, 42, vendedora do Mercado Central da capital. A ex-primeira-dama foi apoiada silenciosamente pelo presidente de direita Alejandro Giammattei e pela elite empresarial aliada do governo.

Os jovens aderiram à campanha de Arévalo e muitos incentivaram seus pais, irmãos e avós a votar nele. "Enfim, nós, jovens, teremos voz, porque esses flagelos que existem há anos roubaram nossas vozes. Enfim, teremos oportunidades melhores", disse à AFP a designer gráfica Jammy Lucas, 20. Muitos votaram em Arévalo porque queriam caras novas no governo.

No primeiro turno, Arévalo precisava de dinheiro para propaganda nas ruas e anúncios no rádio e na TV, motivo pelo qual concentrou sua campanha nas redes sociais, gratuitamente, para alcançar muitas pessoas. Enquanto as ruas estavam cheias de publicidade de seus rivais, ele propagava suas mensagens na internet.