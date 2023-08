Chefes de Estado saúdam vitória de Arévalo na Guatemala

Os presidentes de Brasil, Estados Unidos, Cuba, Colômbia, Espanha e de países da América Central saudaram nesta segunda-feira (21) o social-democrata Bernardo Arévalo, eleito presidente da Guatemala, após sua vitória esmagadora no segundo turno deste domingo com um discurso contra a corrupção.

Em nota, o governo brasileiro desejou sucesso a Arévalo e reafirmou sua disposição de estreitar os vínculos de amizade e cooperação entre os dois países. Também expressou sua expectativa de que o processo de transição no país centro-americano seja pacífico e aconteça "em conformidade com os compromissos democráticos assumidos no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou o resultado na rede social X, antigo Twitter: "Parabéns ao povo da Guatemala por um segundo turno eleitoral justo e pacífico, e a Bernardo Arévalo de León. Espero trabalharmos juntos a fim de promover a prosperidade e segurança na Guatemala."