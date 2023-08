Centros de recrutamento são descobertos em operação anticorrupção na Ucrânia

Cerca de duzentos centros de recrutamento foram encontrados na Ucrânia no marco de uma operação contra uma rede de corrupção que permitia evitar o alistamento neste país em guerra com a Rússia.

"As forças de ordem descobriram sistemas de corrupção em grande escala em quase todas as regiões do país (...). Atualmente, há mais de 200 registros", indicou a Promotoria ucraniana no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os investigadores suspeitam do "envolvimento de funcionários de órgãos de recrutamento, encarregados de exames médicos e sociais", afirmou.