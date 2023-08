Câmara aprova arcabouço fiscal, uma vitória para Lula

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (22), o arcabouço fiscal, que substituirá o atual teto de gastos e cria novas regras orçamentárias mais flexíveis, uma vitória para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O texto, aprovado por 379 votos contra 64, pode ajudar o governo Lula a cumprir sua promessa de programas sociais ambiciosos e investimentos em infraestrutura.

As novas regras, que já afetarão o orçamento do próximo ano, acabam com o limite de gastos introduzido no final de 2016, durante o governo do ex-presidente Michel Temer.