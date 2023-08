Bombardeios russos deixam três mortos em Lyman, no leste da Ucrânia

Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas, nesta terça-feira (22), em bombardeios russos contra duas cidades perto de Lyman, no leste da Ucrânia, anunciou o chefe da administração da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.

As forças russas "atingiram as cidades da comunidade de Lyman esta noite: três pessoas foram mortas e uma ficou ferida em Torske, outro civil foi ferido em Zakitne", escreveu Kyrylenko no Telegram.