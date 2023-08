Autoridades espanholas esperam que incêndio em Tenerife se estabilize em poucos dias

Sánchez também anunciou que o governo irá declarar zona de catástrofe natural no local do incêndio, a fim de agilizar recursos para a população afetada, ao assegurar que Madri "vai se envolver (...) nos trabalhos de reconstrução".

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, e as autoridades das ilhas Canárias demonstraram, nesta segunda-feira (21), ter esperanças de que o enorme incêndio que em menos de uma semana destruiu milhares de hectares na ilha de Tenerife se estabilize nos próximos dias.

A visita do chefe de governo à região nordeste de Tenerife ocorreu em um momento no qual as autoridades locais se mostravam relativamente otimistas sobre a evolução do incêndio.

"Provavelmente, em muito pouco tempo" o incêndio poderá ser dado como "estabilizado", disse em coletiva de imprensa um encarregado dos serviços de emergência das Canárias, Federico Grillo, segundo quem isto dependerá da evolução das chamas nesta segunda, o que até o momento "não é ruim".

Na tarde desta segunda, parte das mais de 12.000 pessoas evacuadas puderam voltar para suas casas.

As autoridades recomendaram o uso de máscara aos moradores da região por causa da fumaça.

No total, já foram queimados 14.878 hectares em Tenerife, a maior das sete ilhas das Canárias.

A área destruída pelo incêndio, um dos piores registrados no arquipélago, corresponde a 7,3% da extensão total de 203.400 hectares da ilha.