Aumenta pressão sobre presidente da Federação Espanhola por beijo em Jenni Hermoso

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, aumentou a pressão, nesta terça-feira (22), sobre o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, ao considerar como um "gesto inaceitável" o beijo que o cartola deu na jogadora Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo de futebol feminino.

A jogadora já havia aparecido em um vídeo que mostra a comemoração da equipe no vestiário. "Não gostei, hein!", advertiu Hermoso, no que parece ser sua resposta às piadas das companheiras.

A ação de Rubiales foi criticada em diversos meios de comunicação, que também apontaram seus gestos no palco do Stadium Australia após a conquista do título.

O gesto do dirigente manchou a conquista da primeira Copa do Mundo da seleção feminina da Espanha, após a vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 na final.

"Há um fato que tenho que lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma magnífica relação entre ambos, assim como com outras, pelo que com certeza me equivoquei", disse o dirigente, em referência a seu beijo em Hermoso.

Rubiales alegou no vídeo que foi "um momento de máxima efusividade" e que "se há pessoas que se sentiram atingidas, tenho que me desculpar".

Na segunda-feira, a ministra do Trabalho e número três do governo Sánchez, Yolanda Díaz, foi a primeira a afirmar que essas desculpas "não servem de nada" e que Rubiales "deve renunciar".

A Associação de Jogadores Espanhois (AFE), que reúne jogadores e jogadoras, pediu em um comunicado nesta terça que "as autoridades competentes adotem as medidas necessárias e contundentes" diante da "gravidade" do ocorrido.

A AFE recordou que "o Protocolo de atuação frente à violência sexual do Conselho Superior de Esportes inclui 'beijar à força' (...) como 'conduta inaceitável' que levará a consequências imediatas'".

Perguntado diretamente nesta terça-feira se o governo poderia realizar alguma ação para forçar a renúncia do presidente da RFEF, Pedro Sánchez recordou que "a Federação Espanhola de Futebol, como qualquer outra federação, não pertence à estrutura nem ao organograma do Governo da Espanha".

"O presidente da vez da Federação é eleito e destituído por seus associados", mas "nos parece insuficiente [as desculpas de Rubiales] e é preciso dar mais passos para esclarecer um comportamento claramente inaceitável", acrescentou Sánchez.

