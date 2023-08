ATP cria seguro financeiro para jogadores do Top 250

A ATP, associação que organiza o circuito de tênis masculino, anunciou nesta terça-feira (22) a criação de um seguro financeiro para os 250 melhores jogadores do mundo, que irá garantir a cada um deles um salário mínimo anual e uma renda extra em caso de lesão de longa duração.

Ao término de cada temporada, a ATP vai garantir a cada jogador do Top 250 um rendimento mínimo de acordo com a posição do ranking.

Assim, a ATP completará a renda dos jogadores do Top 100 com até US$ 300 mil (R$ 1,4 milhão na cotação atual), até US$ 150 mil (R$ 741 mil) para os classificados entre a 101ª e a 175ª posições, e US$ 75 mil (R$ 370 mil) para os demais até o número 250.