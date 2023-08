Arsenal vence Crystal Palace e se mantém 100% no Inglês

Após duas rodadas, o Arsenal se manteve com 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês ao derrotar o Crystal Palace por 1 a 0 nesta segunda-feira (21).

O gol da vitória dos 'Gunners' saiu no início do segundo tempo, com o norueguês Martin Odegaard cobrando pênalti (53'), assinalado pelo árbitro após Eddie Nketiah ser derrubado na área.

Minutos depois, o Arsenal ficou com um jogador a menos quando o lateral-esquerdo japonês Takehiro Tomiyasu recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta cometida e foi expulso.