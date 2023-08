Após saques, mercado 'Daglo' oferece pechinchas no Sudão

São eletrodomésticos, remédios, alimentos, materiais de construção e até peças de veículos.

"A televisão custa 50 mil libras sudanesas" (cerca de 80 dólares ou R$ 400,00), diz uma vendedora a um potencial comprador, enquanto mostra um enorme televisor que numa loja normal custa cerca de 230 mil libras (US$ 381,00 ou R$ 1.900,00 ).

Outro comerciante tenta vender geladeiras com este bordão: "150.000 libras (US$ 248,00 ou R$ 1240,00) a peça que custa 450.000 (US$ 746,00 ou R$ 3718,00) em uma loja", ou seja, o dobro do salário médio do Sudão, que antes da guerra já era um dos países mais pobres do mundo.

As mercadorias neste vasto bazar ao ar livre combinam com tudo o que os comerciantes de Cartum, trabalhadores humanitários e moradores dizem ter perdido nos últimos quatro meses de conflito.

O conflito no Sudão, iniciado em abril, opõe os militares aos paramilitares das FAR (Forças de Apoio Rápido) e deixou um rastro de 5.000 mortos.

Silos de ajuda humanitária e caminhões com remédios foram saqueados, assim como as casas de três milhões de pessoas que deixaram a capital.