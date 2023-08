Al-Nassr de CR7 vence nos acréscimos e vai à fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, se classificou para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia depois de conseguir uma vitória nos acréscimos com um gol decisivo do brasileiro Anderson Talisca contra o Shabab Al-Ahli, em Riad, nesta terça-feira (22).

A equipe da Saudi Pro League venceu por 4 a 2 no play-off em Mrsool Park, com Talisca marcando duas vezes e o croata Marcelo Brozovic fechando a vitória. O Al Nassr estava a dois minutos de ficar de fora do torneio.

Com esse resultado o Al-Nassr, vice-campeão nacional na última temporada, avança à fase de grupos, que começa no mês que vem. Ronaldo, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões da Uefa, fazia sua estreia na principal competição de clubes do futebol asiático depois de assinar com o clube de Riad em dezembro passado.