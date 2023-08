Acidente com ônibus que levava migrantes venezuelanos mata 16 no México

Um acidente com um ônibus que transportava "majoritariamente" migrantes venezuelanos por uma rodovia no sul do México deixou 16 mortos e 36 feridos, informaram autoridades dos estados de Oaxaca (sul) e Puebla (centro), nesta terça-feira (22).

"Como balanço preliminar do acidente, a Promotoria de Oaxaca confirma a morte de 16 pessoas (8 homens e 8 mulheres, incluindo uma menor de idade), além de 36 feridos", anunciaram as autoridades em um comunicado à imprensa.

"Entre as pessoas mortas e feridas estão migrantes de origem venezuelana e, por isso, já foi solicitada a intervenção do Instituto Nacional de Migração e do Ministério das Relações Exteriores", afirmou o secretário do Governo de Oaxaca, Jesús Romero.