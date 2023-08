Torcedores vão às ruas de Madri para comemorar título da Espanha na Copa feminina

Centenas de pessoas foram às ruas de Madri nesta segunda-feira (21) para comemorar o título da Espanha na Copa do Mundo feminina, com vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0 na final.

Antes mesmo de o avião com as jogadoras chegar à capital espanhola, os torcedores já se reuniam no centro da cidade para esperar e receber as campeãs.

"A verdade é que não esperava que chegassem à final e que pudessem ganhar, mas agora é aproveitar", diz à AFP Lorena Álvarez, uma estudante de 17 anos.