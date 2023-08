Thierry Henry será técnico das seleções sub-21 e olímpica da França

Henry poderá dirigir Kylian Mbappé, já que o atacante do Paris Saint-Germain expressou em várias ocasiões seu sonho de disputar os Jogos Olímpicos, um desejo apoiado pela Federação Francesa de Futebol (FFF).

O principal objetivo de Henry, que sucede no cargo Sylvain Ripoll, é fazer o time francês brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O torneio olímpico de futebol masculino é reservado para jogadores com no máximo 23 anos, mas cada equipe pode incluir em sua lista de convocados até três nomes com mais idade.

