Sevilla perde para Alavés e segue sem pontuar no Campeonato Espanhol

Jogando em casa, o Alavés saiu na frente aos sete minutos com Luis Rioja, mas um gol contra do marroquino Abdelkabir Abqar deixou tudo igual pouco depois (15').

O Sevilla conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com o argentino Erik Lamela (41'), mas Ruben Duarte (44') colocou o empate mais uma vez no placar antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Alavés abriu dois de vantagem em cinco minutos com o atacante Kike García (54' e 59'), e o Sevilla só conseguiu diminuir nos acréscimos com Rafa Mir (90'+7).

-- Jogos da 2ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira: