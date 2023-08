Seca registra menor nível na Europa desde o início de 2022

O observatório europeu baseia-se na precipitação, na umidade do solo e nas anomalias da vegetação, de acordo com a região e o tipo de clima, mas não considera os níveis das águas subterrâneas.

De 1º a 10 de agosto, a seca afetou 28% do território europeu e as costas mediterrâneas do Oriente e da África, o nível mais baixo desde janeiro de 2022. No ano passado, na mesma época, afetou o dobro (55,8%).

A seca, em declínio desde meados de junho, atingiu no início de agosto o menor nível desde o início de 2022 na Europa e em toda a costa mediterrânea, segundo os dados mais recentes do Observatório Europeu da Seca analisados pela AFP.

Após um ano de 2022 extremamente árido, os dados recentes são excepcionais, porque desde a primavera de 2021 a proporção de terras afetadas pela seca não costumava ficar abaixo de 30%.

No início de agosto, os países da Europa central, gravemente afetados no início do verão, se recuperavam gradualmente da seca, com 26% das terras afetadas na Alemanha (ante 96% no pico) e 67% na Polônia (ante 95%).

No início do mês, os países mais afetados eram Lituânia (84%), Armênia e Islândia (82%) e Estônia (76%).

