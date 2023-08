Rússia diz que impediu ataques ucranianos com drones perto de Moscou

O ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta segunda-feira (21) que impediu dois ataques ucranianos com drones na região de Moscou, que não provocaram vítimas. Às 6H50 de segunda-feira no horário de Moscou (0H50 de Brasília), uma tentativa de Kiev de realizar um "ataque com um veículo aéreo não tripulado do tipo aeronave" foi frustrado, afirmou o ministério em um comunicado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A nota destaca que o drone foi "eliminado por meios eletrônicos" e caiu no distrito de Odintsovo, ao sudeste da capital. O ministério afirmou que não foram registradas vítimas.

A defesa aérea russa também derrubou um drone em outro "ataque terrorista do regime de Kiev" às 8H16 (2H16 de Brasília) no distrito de Istra, ao noroeste de Moscou, afirmou o ministério. A agência RIA Novosti informou que, após os incidentes, os aeroportos internacionais Vnukovo e Domodedovo de Moscou adotaram restrições temporárias para pousos e decolagens. Os voos foram desviados para outros aeroportos. Nas últimas semanas, dois ataques com drones foram impedidos no distrito financeiro de Moscou. As ações provocaram danos em fachadas de alguns edifícios. Em maio, drones foram derrubados perto do Kremlin. Ao mesmo tempo, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar, anunciou que o país retomou em uma semana três quilômetros quadrados nas proximidades de Bakhmut. Desde junho, as tropas de Kiev recuperaram 43 km2 ao redor desta cidade, tomada em maio pelas forças russas, afirmou a vice-ministra. Ao mesmo tempo, "no sul a situação não sofreu nenhuma mudança significativa", enquanto as forças ucranianas seguem "avançando em direção (às cidades) de Berdiansk e Melitopol", atualmente sob ocupação russa, acrescento.