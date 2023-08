Presidente da Federação Espanhola se desculpa por beijo em Jenni Hermoso

A polêmica gerada pelo beijo em Jenni Hermoso após o título da Copa do Mundo feminina levou o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, a pedir desculpas nesta segunda-feira (21) e a admitir que se equivocou.

Em um comunicado em vídeo, Rubiales destacou o "feito histórico" da vitória da Espanha sobre a Inglaterra na final do Mundial, para depois se desculpar pelo ocorrido na entrega das medalhas.

"Há um fato que tenho que lamentar e é o que aconteceu entre uma jogadora e eu, com uma magnífica relação entre ambos, assim como com outras, pelo que com certeza me equivoquei", disse o dirigente, em referência a seu beijo em Hermoso.